Vous êtes ici Carré Saint-Médard-en-Jalles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-04-26T20:30:00 – 2023-04-26T22:30:00

Fin : 2023-04-27T20:30:00 – 2023-04-27T22:30:00

Les 3 coups résonnent chez-nous

Prendre place dans l’assemblée des spectateurs, se blottir les uns contre les autres dans la perspective du grand frisson, avoir conscience que la déception et l’ennui peuvent faire partie du jeu, mais espérer ressentir viscéralement cette sorte de déflagration éblouissante qui nous réconforte et nous grandit : c’est ça, le théâtre. Edith Amsellem a longtemps préféré jouer ailleurs : dans les écoles ou les médiathèques (Virginia à la bibliothèque). Parce qu’il lui a manqué, qu’elle veut le célébrer et voir ce qu’il a dans le ventre, elle conçoit avec toute l’équipe de la Scène Nationale une grande cérémonie pour le théâtre, où souvenirs émus et histoire de l’art se mêlent dans cette aventure sensible made in Saint-Médard. Le public en est, évidemment, l’invité d’honneur.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Compagnie Erd’O / Edith Amsellem théâtre culture

Pierre Planchenault