Vous êtes ici • Cie Équidistante, Collège le Castellas, Bessèges

Un rituel suspendu pour 408 pieds

Née en 2017 de la rencontre entre Valentina Santori (jongleuse) et Sabrina Catalan (trapéziste), la Cie Équidistante explore les frontières invisibles et les espaces partagés. Après Mura (2021), accueilli à La Verrerie, la compagnie poursuit son chemin avec Vous êtes ici. Ce projet in situ réunit trois circassiennes et une musicienne pour questionner notre rapport à l’espace et à la place que nous y tenons. En croisant cirque, musique, elles nous invitent avec le Collège Le Castellas à une expérience collective où chaque geste devient langage et chaque spectateur, complice d’un récit poétique.

Collège le Castellas 3 Imp. du Castellas, 30160 Bessèges Bessèges 30160 Gard Occitanie

RencontrO PlatO • Suivez les processus de création d’un spectacle lors des sorties de résidence. Les artistes sont friands de vos retours sur leur étape de travail. Sortie de résidence Collège