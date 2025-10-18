Vous êtes sur le point de manquer d’amour Salle des fête d’Amange Amange

Vous êtes sur le point de manquer d’amour

Salle des fête d’Amange Rue du Stade Amange Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18 23:00:00

2025-10-18

Sylvain Grosperrin, accompagné de son stagiaire Lemoine, est responsable de l’agence matrimoniale itinérante Robert et moi . Ils décident de parcourir les routes afin de proposer une conférence pour régler les problèmes sentimentaux des gens une bonne fois pour toutes.

Spectacle mi-chanson, mi-conférence, mi-drôle

Cie Robert et Moi .

Salle des fête d’Amange Rue du Stade Amange 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté

