Vous, l’art & la nature : « s’unir au vivant » par la pratique d’ateliers d’art atypiques Atelier L’Esprit du geste Saint-Privé
jeudi 8 octobre 2026 · Atelier L'Esprit du geste · Saint-Privé
Informations pratiques
Saint-Privé
Vous, l’art & la nature : « s’unir au vivant » par la pratique d’ateliers d’art atypiques
Atelier L’Esprit du geste 53 impasse de Mondornon Saint-Privé Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 19:00:00
fin : 2026-10-08 22:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Je vous invite à découvrir une pratique d’ateliers artistiques atypiques, nourris et rythmés par les saisons :
au-dehors, au-dedans, « chacun revient à sa racine »… .
Atelier L’Esprit du geste 53 impasse de Mondornon Saint-Privé 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 40 26 16 masylve71@gmail.com
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English : Vous, l’art & la nature : « s’unir au vivant » par la pratique d’ateliers d’art atypiques
L’événement Vous, l’art & la nature : « s’unir au vivant » par la pratique d’ateliers d’art atypiques Saint-Privé a été mis à jour le 2026-09-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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