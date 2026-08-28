Vous, l’art & la nature : « s’unir au vivant » par la pratique d’ateliers d’art atypiques Atelier L’Esprit du geste Saint-Privé

Informations pratiques

Saint-Privé

Vous, l’art & la nature : « s’unir au vivant » par la pratique d’ateliers d’art atypiques

Atelier L’Esprit du geste 53 impasse de Mondornon Saint-Privé Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 19:00:00

fin : 2026-10-08 22:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Je vous invite à découvrir une pratique d’ateliers artistiques atypiques, nourris et rythmés par les saisons :

au-dehors, au-dedans, « chacun revient à sa racine »… .

Atelier L’Esprit du geste 53 impasse de Mondornon Saint-Privé 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 40 26 16 masylve71@gmail.com

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English : Vous, l’art & la nature : « s’unir au vivant » par la pratique d’ateliers d’art atypiques

L’événement Vous, l’art & la nature : « s’unir au vivant » par la pratique d’ateliers d’art atypiques Saint-Privé a été mis à jour le 2026-09-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II