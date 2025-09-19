Vous Loire rue de la vieille église 4460 Saint-Nazaire

Vous Loire rue de la vieille église 4460 Saint-Nazaire vendredi 19 septembre 2025.

Vous Loire 19 – 21 septembre rue de la vieille église 4460 Loire-Atlantique

Dans la rue de la Vieille Eglise et dans la rue de l’Ecluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T00:00:00 – 2025-09-19T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Une série de 26 cadres issus de vélos non valorisables, transformés en girouettes, dansent avec le vent et offrent au promeneur autant de regards sur son architecture portuaire. Ces cadres servent de support à des portraits d’habitant.es de l’estuaire, dont les regards maquillés des lettres de l’alphabet maritime, arborent un message codé qui invite à l’engagement, et pavoise la rue de la Vieille Église, sur la route de la Loire à Vélo.

Avec la participation de l’association Vélo pour Tous de Paimbœuf , les habitants de l’estuaire, et Maxime Rouxel, étudiant aux Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire

Conception & réalisation : Laëtitia Cordier / Production : Association ‘Les Abeilles 44’.

rue de la vieille église 4460 rue de l’écluse 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une série de 26 cadres issus de vélos non valorisables, transformés en girouettes, dansent avec le vent et offrent au promeneur autant de regards sur son architecture portuaire. Ces cadres servent de…

@Laeticia Cordier