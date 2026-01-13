Vous n’aurez pas ma haine Théâtre Douze Paris

Le Bataclan, 13 novembre 2015. Hélène, la femme d’Antoine Leiris et

maman de leur petit garçon, meurt sous les balles des terroristes. Pour

leur fils Melvil alors âgé de 17 mois, il doit continuer à vivre, rester

debout… Alors il écrit.

Trois jours après les attentats, il publie sur Facebook sa lettre

devenue célèbre qu’il adresse aux terroristes « Vous n’aurez pas ma

haine », message profondément émouvant, partagé des milliers de fois,

traduit dans plusieurs langues. Très vite, il écrira son livre.

Antoine Leiris nous livre une parole à la fois intime et universelle,

d’une vie désormais à réinventer à deux, remplie de force et d’amour, à

construire jour après jour sans haine ni vengeance.

Spectacle labellisé « spectacle recommandé par la Licra » – Soutenu par la Spedidam.

Relations presse Catherine Guizard / La Strada & Cies

Production – Diffusion Claire Ramiro / L’Avant-Scène productions

Nécessaire et lumineux ! Le témoignage d’Antoine Leiris, un immense cri à la vie, un hymne d’amour et de résilience après le 13 novembre 2015.

Le vendredi 06 février 2026

de 20h30 à 21h50

Le vendredi 06 février 2026

de 14h30 à 15h50

payant

De 16 à 19 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Théâtre Douze 6, avenue Maurice Ravel 75012 Paris

http://www.theatredouze.fr/pages/VOUS-N_AUREZ-PAS-MA-HAINE_spect-333.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis



