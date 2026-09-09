Vous ne pouvez pas faire baisser le bruit Des vagues ? Brioux-sur-Boutonne
vendredi 13 novembre 2026 · Brioux-sur-Boutonne
Informations pratiques
Brioux-sur-Boutonne
Vous ne pouvez pas faire baisser le bruit Des vagues ?
Salle La Boutonnaise Brioux-sur-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-15 22:00:00
Date(s) :
2026-11-13
Vous ne pouvez pas faire baisser le bruit Des vagues ?
Une pièce extraite de textes de Matéi Visniec
Un piano mystérieux qui perturbe le quotidien des résidents d’une rue piétonne. Une vieille dame seule dans un restaurant de bord de mer. Un commissaire timide et maladroit, l’assassin et ses victimes qui parlent sereinement, comme s’ils étaient tous complices de quelque chose qui les dépasse.
Des rencontres, des oublis, des interrogatoires, bref, l’humanité toute entière. Ce sont autant de scènes du quotidien qui repoussent les limites du réel en jouant sur l’absurde.
Mise en scène : Jacques Geoffroy
Troupe de la Maison des Arts de Brioux sur Boutonne .
Salle La Boutonnaise Brioux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 18 34 07 maisondesarts.brioux@gmail.com
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English : Vous ne pouvez pas faire baisser le bruit Des vagues ?
L’événement Vous ne pouvez pas faire baisser le bruit Des vagues ? Brioux-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays Mellois
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