Vous permettez, une comédie piquante mais sans conséquence ! Théâtre le Funambule Montmartre Paris jeudi 20 novembre 2025.

Ce soir, malheureusement, Maureen et Richard doivent dîner avec les parents de leur gendre, alors qu’ils avaient prévu une soirée belote avec les Keller après leur rando.

Et en plus, ils ne savaient même pas qu’ils avaient un gendre.

Ce soir, malheureusement, Laura et Paulo doivent dîner avec les parents de leur bru alors qu’ils avaient prévu de re-re-regarder Game of Thrones avec chacun son pot de glace.

Et en plus, ils n’ont pas l’air très marrants ses parents, non ?

Ce soir, chacun veut bien faire semblant d’être content d’être là mais…. Faudrait quand même que les enfants viennent vite.

Du 20 novembre au 1er février Du mercredi au samedi à 19h ou 21h selon les semaines

Les dimanches à 18h

Bien qu’ils se sourient, on sent bien qu’ils se méfient… Deux belles familles contraintes de faire connaissance sans leurs enfants.

Du jeudi 20 novembre 2025 au dimanche 01 février 2026 :

payant

Offre de lancement du 20 au 30 novembre, la place à 16 euros au lieu de 32 euros.

De 16 à 32 euros.

Public jeunes et adultes.

début : 2025-11-20T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-02T00:59:59+01:00

Théâtre le Funambule Montmartre 53, rue des Saules 75018 Paris

https://www.funambule-montmartre.com/vous-permettez +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/