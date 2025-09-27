VOUS POUVEZ EMBRASSER LA MARIEE – CENTRE DE L’ETOILE Thonon Les Bains

VOUS POUVEZ EMBRASSER LA MARIEE Début : 2025-09-27 à 19:00. Tarif : – euros.

Les Français sont les meilleurs amants du monde, c’est ce qui se dit ! Ce sont aussi les plus infidèles. c’est ce qui se dit aussi !Vincent, marié, père de 2 enfants et patron d’une entreprise en région parisienne. C’est un self made man, un instinctif, un bourru. Il adore sa femme. et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du lundi 15 heures au mercredi 15 heures.Christian, marié, père de 2 enfants et prof de philo à la Sorbonne. C’est un intellectuel, calme et posé. Il adore sa femme et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du mercredi 15 heures au vendredi 15 heures.Entre les deux, il y a Patricia, très bien organisée, jusqu’au jour où.Une comédie sur l’amour, la fidélité, l’amitié, le mariage, la lâcheté, le sexe et sur ce qui fait que hommes et femmes n’ont aucune morale dans certaines situations de concurrence ! Bref, une comédie extra-conjugale !

CENTRE DE L’ETOILE 9D AV. DU GENERAL DE GAULLE 74200 Thonon Les Bains 74