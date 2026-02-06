Vous reprendrez bien un peu de clichés – Exposition CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-02 09:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 11 et Age maximum : 99

Cette exposition de l’association DisQutons sur les stéréotypes de genre est un espace permettant à un public de 11 ans à l’âge adulte de questionner certains mythes qui ont la peau dure et que l’on retrouve dans la culture, les corps, la parentalité, … Elle invite à la réflexion et à la discussion sur les rôles de genre et leur influence dans notre société. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.Découvrez le programme complet à St-Herblain: www.saint-herblain.fr/evenements/journee-internationale-des-droits-des-femmes/

CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) Saint-Herblain 44800

https://www.saint-herblain.fr/agenda/exposition-vous-reprendrez-bien-un-peu-de-cliches/



Afficher la carte du lieu CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) et trouvez le meilleur itinéraire

