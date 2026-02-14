Vous reprendrez bien un peu de clichés – Exposition, CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue), Saint-Herblain

Vous reprendrez bien un peu de clichés – Exposition 2 – 13 mars CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-02T09:00:00+01:00 – 2026-03-02T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T14:00:00+01:00 – 2026-03-13T18:00:00+01:00

Cette exposition de l’association DisQutons sur les stéréotypes de genre est un espace permettant à un public de 11 ans à l’âge adulte de questionner certains mythes qui ont la peau dure et que l’on retrouve dans la culture, les corps, la parentalité, … Elle invite à la réflexion et à la discussion sur les rôles de genre et leur influence dans notre société.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Découvrez le programme complet à St-Herblain: www.saint-herblain.fr/evenements/journee-internationale-des-droits-des-femmes/

CSC Le Grand B 44800 St-Herblain (Grand Bellevue) 11 Rue de Dijon 44800 St-Herblain Saint-Herblain 44800 Moulin du Bois Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-herblain.fr/agenda/exposition-vous-reprendrez-bien-un-peu-de-cliches/ »}] [{« link »: « https://www.saint-herblain.fr/evenements/journee-internationale-des-droits-des-femmes/ »}]

Cette exposition invite à la réflexion et à la discussion sur les rôles de genre et leur influence dans notre société. droit femme