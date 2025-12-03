Vous souhaitez être recruté, intégrer une formation en bâtiment, venez rencontrer les entreprises et les professionnels de la formation Agence RENNES EST Rennes Mercredi 3 décembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Vous souhaitez découvrir le domaine du bâtiment ? Vous avez un projet de formation ? Vous êtes expérimenté sur un des métiers du bâtiment ? Alors venez rencontrer des entreprises en situation de recrutement (dans le domaine du gros oeuvre et menuiserie), les centres de formation sur le territoire rennais afin de connaître l’offre de formation et de vous qualifier. N’oubliez pas votre cv !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-03T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-03T12:00:00.000+01:00

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine