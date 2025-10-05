VOUS TROUVEZ CA CLASSIQUE ? BEETHOVEN – VOUS TROUVEZ CA CLASSIQUE ? – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

VOUS TROUVEZ CA CLASSIQUE ? BEETHOVEN – VOUS TROUVEZ CA CLASSIQUE ? Début : 2026-01-24 à 19:00. Tarif : – euros.

STSVous trouvez ça classique ?Titre : Vous trouvez ça classique ? Beethoven, Concerto pour piano n° 3Sous-titre : Mathieu Herzog et l’Orchestre Appassionato – avec Iddo Bar-ShaïDate : Samedi 24/01/2026Horaire : 19h Distribution :Orchestre AppassionatoMathieu Herzog, directionIddo Bar-Shaï, piano Programme :Beethoven, Concerto pour piano n° 3 Chapeau :La musique classique, ce n’est pas pour vous ? Fini les préjugés ! Vous trouvez ça classique ? est un format de concert, pas si classique, où le chef Mathieu Herzog et l’Orchestre Appassionato perceront les secrets des plus grands compositeurs et de leurs œuvres ! Pendant 1h15, le chef d’orchestre s’adresse directement au public et fait découvrir les tubes de la musique classique et les anecdotes qui se cachent derrière leur création. Description :Un célèbre tableau montre Beethoven ébouriffé et taciturne. C’est exactement comme ça qu’on imagine ce compositeur et pianiste virtuose lors de la création de son Concerto pour piano n° 3 en ut mineur. Ébouriffé ? Il n’a pas eu le temps de copier toute sa partition. Qu’à cela ne tienne, il jouera de mémoire ! Taciturne ? Il y a dans ces pages une tempête concentrée : c’est sombre mais ça chante !Beethoven est un original qui donne libre cours à son imagination foisonnante, très narrative. S’il recourt encore aux formes classiques, il apporte à Haydn et Mozart une densité dramatique et une épaisseur, conduisant l’auditeur dans des territoires sonores inouïs par l’écriture et l’harmonie.L’orchestre, mystérieux, offre au soliste un écrin majestueux où il déploie une véritable virtuosité découlant du drame musical. La densité expressive de Beethoven est magnifiée par le toucher d’Iddo Bar-Shaï, puissant et clair à la fois. Enfin, le ton mineur employé dans le rondo final, mouvement habituellement enjoué, est typique de la modernité beethovénienne, synthèse des contraires qui annonce la célèbre Symphonie n° 5.Mathieu Herzog et l’Orchestre Appassionato, rejoints par le pianiste Iddo Bar-Shaï, vous ouvrent les portes de l’univers « héroïque » de Beethoven, ce génie qui fit voler les codes en éclat !

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92