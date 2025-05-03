VOUS TROUVEZ CA CLASSIQUE – PUCCINI – VOUS TROUVEZ CA CLASSIQUE ? – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

VOUS TROUVEZ CA CLASSIQUE – PUCCINI – VOUS TROUVEZ CA CLASSIQUE ? Début : 2026-05-30 à 19:00. Tarif : – euros.

Vous trouvez ça classique ?Titre : Vous trouvez ça classique ? Puccini, ToscaSous-titre : Mathieu Herzog et l’Orchestre AppassionatoDate : Samedi 30/05/2026Horaire : 19h Distribution :Orchestre AppassionatoMathieu Herzog, direction Programme :Puccini, Tosca Chapeau :La musique classique, ce n’est pas pour vous ? Fini les préjugés ! Vous trouvez ça classique ? est un format de concert, pas si classique, où le chef Mathieu Herzog et l’Orchestre Appassionato perceront les secrets des plus grands compositeurs et de leurs œuvres ! Pendant 1h15, le chef d’orchestre s’adresse directement au public et fait découvrir les tubes de la musique classique et les anecdotes qui se cachent derrière leur création. Description :Une intrigue intemporelle et percutante, une musique d’une sensualité irrésistible et un sens aigu du drame sont les ingrédients de l’un des opéras les plus représentés au monde. Son triomphe immédiat à sa création en 1900 ne s’est jamais démenti.Le livret de l’opéra entremêle amour et politique, ici la traque des républicains dans la Rome du dix-neuvième siècle. Une toile de fond au réalisme moderne – les séries d’aujourd’hui n’ont rien inventé ! – sur laquelle les péripéties d’un triangle amoureux se projettent : une femme, Floria Tosca, belle et célèbre ; son amant, Mario Cavaradossi, un peintre rêveur et idéaliste ; et son rival cruel, le baron Scarpia, chef de la police.La puissance de cet opéra tient à la concentration du drame et à ses formidables qualités lyriques.L’ouverture, saisissante, avec ses cinq accords puissants, annonce la mécanique tragique de l’œuvre en dépeignant la noirceur impitoyable de Scarpia. Brûlant de posséder Tosca, celui-ci la persuade de l’infidélité de son amant, le peintre Mario Cavaradossi. En la rendant jalouse, il espère aussi lui faire avouer où celui-ci cache un républicain recherché.Tosca parviendra-t-elle à sauver son amant ? Aiguisée comme un poignard, la tension de ce drame ne cesse de croître à mesure que le drame progresse et que les airs sublimes s’égrènent, Vissi d’arte, vissi d’amore et E lucevan le stelle.Mathieu Herzog et l’Orchestre Appassionato vous dévoilent les trésors de ce chef-d’œuvre de l’opéra italien qui vous tiendra en haleine jusqu’à son dénouement !

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92