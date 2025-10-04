VOUS TROUVEZ CA CLASSIQUE – TCHAIKOVSKI – VOUS TROUVEZ CA CLASSIQUE ? – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

VOUS TROUVEZ CA CLASSIQUE – TCHAIKOVSKI – VOUS TROUVEZ CA CLASSIQUE ? Début : 2025-10-04 à 19:00. Tarif : – euros.

Vous trouvez ça classique ?Titre : Vous trouvez ça classique ? Tchaïkovski, Symphonie n° 6 Pathétique Sous-titre : Mathieu Herzog et l’Orchestre AppassionatoDate : Samedi 04/10/2025Horaire : 19h Distribution :Orchestre AppassionatoMathieu Herzog, direction Programme :Tchaïkovski, Symphonie n° 6 Pathétique Chapeau :La musique classique, ce n’est pas pour vous ? Fini les préjugés ! Vous trouvez ça classique ? est un format de concert, pas si classique, où le chef Mathieu Herzog et l’Orchestre Appassionato perceront les secrets des plus grands compositeurs et de leurs œuvres ! Pendant 1h15, le chef d’orchestre s’adresse directement au public et fait découvrir les tubes de la musique classique et les anecdotes qui se cachent derrière leur création. Description :La dernière symphonie de Tchaïkovski porte bien son nom. La Pathétique, surnom que lui donne son frère, Modest Tchaïkovski, est la dernière de ses six symphonies. La mort du compositeur, qui survient quelques jours après sa création, l’éclaire rétrospectivement d’une lumière prémonitoire et funeste.Puissamment expressive, la musique de Tchaïkovski plante un décor très enveloppant, cinématographique. Sa personnalité tourmentée s’exprime dans des accents tragiques mais aussi de somptueux moments lyriques et une inventivité formelle terriblement émouvante chez un musicien désespéré.Si la Symphonie n° 6 de Tchaïkovski émerge dans un climat inquiétant, elle s’épanouit ensuite dans une valse à cinq temps qui, loin d’être bancale, est d’une grâce irrésistible. Puis les tensions accumulées se résorbent dans un tourbillon joyeux mais qui ne parvient pas à consoler complètement l’angoisse métaphysique du compositeur. Et c’est un long Adagio lamentoso, dont la pulsation s’essouffle en sourdine, qui clôt l’œuvre tel un cœur cessant de battre.Ténébreuse, cette symphonie a sur nous l’effet d’un baume. Étrange ? Pas tant que cela car elle est dévorée par une passion incandescente.Entrez avec Mathieu Herzog et l’Orchestre Appassionato dans la matrice du romantisme russe, qui touche au sublime en transfigurant les tourments les plus profonds grâce à la puissance évocatrice de la musique et à la beauté somptueuse des timbres de l’orchestre.

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92