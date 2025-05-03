AIME SIMONE 1RE PARTIE – LE TEMPS MACHINE Joue Les Tours

AIME SIMONE 1RE PARTIE Début : 2025-10-04 à 19:30. Tarif : – euros.

Basée sur l’émotion, la musique d’Aime Simone est un habile alliage de songwriting pop et de musique de club. Sa façon de combiner mélodies crépusculaires et rythmes urbains – hip-hop, club et trap –, a conquis la scène berlinoise, les DJ en Ukraine et les charts en France. À la fois mainstream et underground, Aime Simone est un conteur sensible, un auteur plein d’audace. Dans sa voix légèrement éraillée, à la fois sombre et douce, ombre et lumière s’affrontent.

LE TEMPS MACHINE 45-49 rue des Martyrs 37300 Joue Les Tours 37