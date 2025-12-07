Vous voulez rire ? Les frères Duchoc Ecole Rosa-Bonheur Le Mans

Vous voulez rire ? Les frères Duchoc

Ecole Rosa-Bonheur 29 Rue de Montaigu Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Fête Noël dans les Quartiers | Genre Récup’marionnettes (marionnettes et théâtre d’objets) | Dès 3 ans | Résumé du spectacle Dans un vieux castelet de bois, deux marionnettistes s’affairent à faire vivre un bestiaire fabriqué de bric et de broc. C’est là, au milieu des objets de récupération, que chaque espèce animale va accéder à une large tribune pour plaider sa cause. L’asticot se trouve trop petit, les mouches trop sales, le loup trop célèbre, la baleine trop grosse, l’homme a peur de la mort et la mort a peur du vide.

Mais alors être heureux, mission impossible ? D’après l’album jeunesse de Christian Voltz. |

Dimanche 7 décembre. 2 séances à 14h30 et 17h (45 min). Lieu du spectacle Ecole Rosa-Bonheur, 29 Rue de Montaigu | Réservations obligatoires au 02 43 47 36 52 (possible à partir du 17 novembre). .

