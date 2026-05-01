Fozières

VOUZEMOI

2 Rue de la Calade Fozières Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Spectacle solo de Théâtre Impro Vouzémoi suivi d’un thé gourmand

THEATRE IMPRO

Dimanche 17 mai 2026 à 16h00.

la Scènes des 3 Tours propose Vouzémoi de et par Jérémy Fouix comédien et improvisateur.

Spectacle solo de Théâtre Impro où le spectateur est acteur. Vouzémoi , c’est du théâtre physique, interactif et poétique, où le corps explose et vos propositions sabotent le réel.

Entrée à 10euros, spectacle suivi d’un thé gourmand.

Contact Réservation par SMS: 07 82 79 61 20 .

2 Rue de la Calade Fozières 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 98 71

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English :

Vouzémoi solo Improv Theatre show followed by gourmet tea

L’événement VOUZEMOI Fozières a été mis à jour le 2026-04-30 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC