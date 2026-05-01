VOUZEMOI Fozières
VOUZEMOI Fozières dimanche 17 mai 2026.
Fozières
VOUZEMOI
2 Rue de la Calade Fozières Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Spectacle solo de Théâtre Impro Vouzémoi suivi d’un thé gourmand
THEATRE IMPRO
Dimanche 17 mai 2026 à 16h00.
la Scènes des 3 Tours propose Vouzémoi de et par Jérémy Fouix comédien et improvisateur.
Spectacle solo de Théâtre Impro où le spectateur est acteur. Vouzémoi , c’est du théâtre physique, interactif et poétique, où le corps explose et vos propositions sabotent le réel.
Entrée à 10euros, spectacle suivi d’un thé gourmand.
Contact Réservation par SMS: 07 82 79 61 20 .
2 Rue de la Calade Fozières 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 98 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vouzémoi solo Improv Theatre show followed by gourmet tea
L’événement VOUZEMOI Fozières a été mis à jour le 2026-04-30 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC