VOWER – LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris vendredi 28 novembre 2025.

VERYSHOW PRODUCTIONS PRÉSENTE : VOWERQu’il s’agisse d’amitié et de camaraderie ou d’adoration et de respect, lorsque vous faites un vœu, vous vous investissez corps et âme dans tout ce qu’il englobe. Il n’y a pas d’entre-deux. C’est à ce sentiment que Rabea Massaad, Josh Mckeown, Rory McLean, Joe Gosney et Liam Kearley se sont attachés lorsque le destin les a réunis. Après plus d’une décennie de tournées, de travail et de rencontres au sein de Toska, Palm Reader et Black Peaks, respectivement, ces dernières années leur ont permis d’exploiter leur expérience et leur passion d’une manière qu’ils n’auraient jamais cru possible auparavant.Le résultat est Vower, un projet qui sert de nouvelle forme d’expression au sein de la musique heavy pour ses cinq membres. C’est un vaisseau où rien n’est impossible et où tout semble amusant, frais et incroyablement satisfaisant. Servant de lumière dans l’obscurité autant que de nouvelle communauté soudée à laquelle se confier, Vower est devenu une plateforme pour se rappeler pourquoi ils sont tombés amoureux de la création de sons aussi gargantuesques en premier lieu. Mélangeant l’impressionnant aspect immersif du post-metal, la portée stratosphérique du metal progressif et le matraquage de post-hardcore, le groupe est un résumé parfait de ce que cela signifie de se donner à fond et d’en ressortir incrédule d’avoir été capable de donner vie à quelque chose d’aussi puissant. C’est ce qui ressort clairement de leur premier EP “Apricity”, quatre morceaux de lourdeur et d’harmonie soigneusement chorégraphiés et livrés de manière experte, qui captiveront tous les publics qui les découvriront. Des chansons qui représentent le fait de se débarrasser des chaînes de tout ce qui vous retient et de vous jeter la tête la première dans l’inconnu. Chaque flux et reflux de sons gargantuesques équivaut à l’une des musiques les plus grandioses, les plus palpitantes et les plus extraordinaires jamais produites par la scène heavy britannique depuis longtemps. L’un des aspects les plus fantastiques des réalisations de Vower jusqu’à présent est qu’ils n’ont fait qu’effleurer la surface. Ayant cimenté une relation créative aussi passionnée aussi rapidement, les possibilités de ce qui peut être fait lorsque l’on permet à cette relation de fermenter davantage sont fascinantes. Plus que tout, il s’agit de faire les choses selon leurs propres termes pour maintenir une évolution aussi immense. Il s’agit de ne rien laisser passer, de maintenir tout le monde sur la bonne voie et de tirer le meilleur de chacun. Ce que représente Vower a du poids, et ils sont prêts à tenir bon quoi qu’il arrive.Retrouvez Vower le 28 novembre prochain au Backstage By The Mill (Paris) !

LE BACKSTAGE BY THE MILL 92 BOULEVARD DE CLICHY 75018 Paris 75