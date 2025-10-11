VOX CORSICA ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION Cazères

VOX CORSICA ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION Cazères samedi 11 octobre 2025.

VOX CORSICA

ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION Rue Sainte-Quitterie Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 21:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Concert unique à Cazères « VOX CORSICA »

Polyphonies corses Entre tradition et modernité

Église Notre-Dame de l’Assomption

Samedi 11 octobre 2025 21h

Les passionnés de chants corses pourront se laisser emporter par la force des polyphonies insulaires et découvrir toute la profondeur de l’âme corse avec Vox-Corsica .

Célèbre pour ses interprétations intenses et vibrantes, l’ensemble fait résonner toutes les couleurs du chant polyphonique corse.

Un voyage musical qui transporte le public au cœur de la Corse, dans un moment de pure émotion, d’authenticité et de ferveur.

L’entrée est libre et gratuite ! .

ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION Rue Sainte-Quitterie Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 46 00

English :

VOX CORSICA » one-off concert in Cazères

Corsican polyphonies ? Between tradition and modernity

Church of Notre-Dame de l?Assomption

Saturday, October 11, 2025 ? 9pm

German :

Einzigartiges Konzert in Cazères « VOX CORSICA »

Korsische Polyphonie ? Zwischen Tradition und Moderne

Kirche Notre-Dame de l’Assomption (Unsere Liebe Frau von der Himmelfahrt)

Samstag, 11. Oktober 2025 ? 21 Uhr

Italiano :

Concerto unico « VOX CORSICA » a Cazères

Polifonie corse? Tra tradizione e modernità

Chiesa di Notre-Dame de l’Assomption

Sabato 11 ottobre 2025 alle 21.00

Espanol :

Concierto único « VOX CORSICA » en Cazères

Polifonías corsas ? Entre tradición y modernidad

Iglesia de Notre-Dame de l’Assomption

Sábado 11 de octubre de 2025 ? 21:00 h

L’événement VOX CORSICA Cazères a été mis à jour le 2025-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE