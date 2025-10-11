VOX CORSICA ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION Cazères
Concert unique à Cazères « VOX CORSICA »
Polyphonies corses Entre tradition et modernité
Église Notre-Dame de l’Assomption
Samedi 11 octobre 2025 21h
Les passionnés de chants corses pourront se laisser emporter par la force des polyphonies insulaires et découvrir toute la profondeur de l’âme corse avec Vox-Corsica .
Célèbre pour ses interprétations intenses et vibrantes, l’ensemble fait résonner toutes les couleurs du chant polyphonique corse.
Un voyage musical qui transporte le public au cœur de la Corse, dans un moment de pure émotion, d’authenticité et de ferveur.
L’entrée est libre et gratuite ! .
ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION Rue Sainte-Quitterie Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 46 00
English :
VOX CORSICA » one-off concert in Cazères
Corsican polyphonies ? Between tradition and modernity
Church of Notre-Dame de l?Assomption
Saturday, October 11, 2025 ? 9pm
German :
Einzigartiges Konzert in Cazères « VOX CORSICA »
Korsische Polyphonie ? Zwischen Tradition und Moderne
Kirche Notre-Dame de l’Assomption (Unsere Liebe Frau von der Himmelfahrt)
Samstag, 11. Oktober 2025 ? 21 Uhr
Italiano :
Concerto unico « VOX CORSICA » a Cazères
Polifonie corse? Tra tradizione e modernità
Chiesa di Notre-Dame de l’Assomption
Sabato 11 ottobre 2025 alle 21.00
Espanol :
Concierto único « VOX CORSICA » en Cazères
Polifonías corsas ? Entre tradición y modernidad
Iglesia de Notre-Dame de l’Assomption
Sábado 11 de octubre de 2025 ? 21:00 h
