VOX OCEANO Le Diapason – Université de Rennes Rennes Jeudi 8 janvier 2026, 18h30 Ille-et-Vilaine

Découvrez l’installation VOX OCEANO et rencontrez l’artiste et les scientifiques du projet.

**VOX OCEANO donne une voix à l’Océan**.

Au cœur d’une chambre d’écoute, un igloo en byssus de moules, une platine fait tourner un disque microsillon en algues et diffuse le chant fragile de baleines et d’autres cétacés.

VOX OCEANO invite à une mutation de nos perceptions sonores avec une écoute attentive, rare et précieuse d’un monde sauvage qui l’est tout autant. L’œuvre engage à réfléchir autrement, à l’envers de l’industrie du disque qui cherche la pérennité du son.

**Conférence en présence de :**

Caroline Desnëttes, artiste

Jean-Luc Audic, chercheur et professeur en chimie des matériaux à l’institut des sciences chimiques de Rennes

Kevin Cascella, biologiste marin

**Vernissage + conférence**

**Mercredi 8 janvier à 18h30 GRATUIT**

En présence de l’artiste et de l’équipe scientifique du projet.

Installation VOX OCEANO à découvrir du 5 au 16 janvier 2026, Le Diapason à Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-08T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-08T20:30:00.000+01:00

1

https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien