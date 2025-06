VOX PIANO LOUNGE À L’AUBERGE DE LA VALLÉE – Saint-Jean-de-Buèges 20 juin 2025 07:00

Hérault

VOX PIANO LOUNGE À L’AUBERGE DE LA VALLÉE Le Grand Chemin Saint-Jean-de-Buèges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Réservez votre soirée le vendredi 20 juin à l’Auberge de la vallée. Au programme le duo Piano/Chant, Vox Piano Lounge, accompagné par deux musiciens professionnels au parcours particulièrement brillant, sans compter la participation de l’École de musique de Ganges !

Un menu aux saveurs méditerranéennes vous sera proposé.

Réservez votre soirée le vendredi 20 juin à l’Auberge de la vallée. Au programme le duo Piano/Chant, Vox Piano Lounge, accompagné par deux musiciens professionnels au parcours particulièrement brillant, sans compter la participation de l’École de musique de Ganges !

Un menu aux saveurs méditerranéennes vous sera proposé.

Nous serons heureux de vous accueillir dans notre petit paradis, au milieu des vignes et oliviers, face à la majestueuse montagne Séranne !

Venez nombreux.ses pour ensemble fêter l’été et la bonne humeur ! .

Le Grand Chemin

Saint-Jean-de-Buèges 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 73 12 79

English :

Book your evening on Friday June 20 at the Auberge de la Vallée. On the program: the Piano/Chant duo, Vox Piano Lounge, accompanied by two particularly brilliant professional musicians, not to mention the participation of the École de Musique de Ganges!

A Mediterranean-style menu will be served.

German :

Reservieren Sie sich den Abend am Freitag, den 20. Juni, in der Auberge de la vallée. Auf dem Programm steht das Duo Piano/Chant, Vox Piano Lounge, begleitet von zwei professionellen Musikern mit einer besonders brillanten Laufbahn, und nicht zu vergessen die Mitwirkung der Musikschule von Ganges!

Ein Menü mit mediterranen Aromen wird Ihnen angeboten.

Italiano :

Prenotate la vostra serata di venerdì 20 giugno all’Auberge de la Vallée. Il programma prevede il duo pianoforte/canzone Vox Piano Lounge, accompagnato da due musicisti professionisti con un background particolarmente brillante, senza dimenticare la partecipazione della scuola di musica Ganges!

Verrà proposto un menu di sapori mediterranei.

Espanol :

Reserve su velada del viernes 20 de junio en el Auberge de la Vallée. El programa incluye el dúo de piano y canto Vox Piano Lounge, acompañado por dos músicos profesionales con una trayectoria particularmente brillante, ¡sin olvidar la participación de la escuela de música de Ganges!

Se ofrecerá un menú de sabores mediterráneos.

L’événement VOX PIANO LOUNGE À L’AUBERGE DE LA VALLÉE Saint-Jean-de-Buèges a été mis à jour le 2025-06-11 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP