Vox Silentii Ludovic Duponchelle Margny-lès-Compiègne

Vox Silentii Ludovic Duponchelle

142 Rue des Gouttes d’Or Margny-lès-Compiègne Oise

Début : 2025-10-01 09:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-01

C’est dans le silence que naît la voix la plus profonde. Vox Silentii explore la tension entre présence et vacuité, offrant à chaque visiteur une immersion contemplative. Ludovic Duponchelle, formé à la Sorbonne, dévoile une série de peintures où l’accident visuel devient poésie, où chaque coulée d’encre à alcool résonne comme un vers silencieux. 0 .

142 Rue des Gouttes d’Or Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 6 70 86 92 87 duponchelleludovic@yahoo.com

