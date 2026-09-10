Informations pratiques

Banassac-Canilhac

VOYAGE À AGDE

Banassac-Canilhac Lozère

Tarif : 40 – 40 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

L’association « Le Rocher des trois dents » organise un voyage à AGDE le samedi 3 octobre !

Départ de Saint Saturnin à 6h45 et retour à 19h.

Au Programme : Visite du Château de Laurens et du Musée de l’éphèbe.

Repas compris.

Tarif : 70€ par adulte et 40€ par enfant(-11ans). Places limitées.

Réservation avant le 25 septembre au 06 74 86 42 10 ou 06 87 15 97 98

L’association « Le Rocher des trois dents » organise un voyage à AGDE le samedi 3 octobre !

Départ de Saint Saturnin à 6h45 et retour à 19h.

Au Programme : Visite du Château de Laurens et du Musée de l’éphèbe.

Repas compris.

Tarif : 70€ par adulte et 40€ par enfant(-11ans). Places limitées.

Réservation avant le 25 septembre au 06 74 86 42 10 ou 06 87 15 97 98 .

Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie +33 6 74 86 42 10

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English :

The « Le Rocher des trois dents » association is organizing a trip to AGDE on Saturday, October 3!

Departure from Saint Saturnin at 6:45 a.m. and return at 7:00 p.m.

On the itinerary: A tour of the Château de Laurens and the Musée de l’Éphèbe.

Meal included.

Price: 70? per adult and 40? per child (under 11). Limited seating.

Reservations must be made by September 25 at 06 74 86 42 10 or 06 87 15 97 98

L’événement VOYAGE À AGDE Banassac-Canilhac a été mis à jour le 2026-09-10 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn