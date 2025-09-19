Voyage à contre Tango / Mixeratum [ergo sum] La Margelle Civray

Voyage à contre Tango / Mixeratum [ergo sum]

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray Vienne

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

A contre Tango vous propose un voyage dans les musiques argentines et l’univers du tango en duo avec Maëlle Aguila à l’accordéon et Natacha

Roscio au chant. La chanteuse d’origine argentine aime partager sa passion pour la langue espagnole.

A travers des chansons du répertoire populaire d’Argentine et leur traduction en français, ce spectacle est pensé comme un voyage émancipateur qui crée des ponts poétiques entre langue française et espagnole. Quelques ponctuations de textes et chansons françaises

viennent rappeler et tisser des liens sensibles avec l’univers du tango.

Un subtil mélange poétique, nostalgique et pétillant. .

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49

