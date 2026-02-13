Voyage à contre Tango, Yourte de l’Estivette, La Brède

Voyage à contre Tango Vendredi 20 février, 20h30 Yourte de l’Estivette Gironde

Sur réservation :

06 48 25 25 21

hrc.bonnet@laposte.net

Début : 2026-02-20T20:30:00+01:00 – 2026-02-20T21:30:00+01:00

Embarquez pour un voyage poétique et musical entre l’Argentine et la France. Ce duo intimiste, composé de l’accordéoniste Maëlle Aguila et de la chanteuse Natacha Roscio, revisite les codes du tango. À travers des chansons du répertoire populaire argentin et leur traduction en français, le spectacle tisse des ponts sensibles et émancipateurs entre les deux langues. Une création qui mêle nostalgie et modernité, pour une expérience unique qui vous transportera au-delà des frontières.

Yourte de l'Estivette 2 Impasse de l'Estivette, 33650 La Brède La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Duo accordéon – chant