Voyage à la découverte des sciences Médiahèque Bourg Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 16:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 7

En lien avec la journée mondiale de l’eau le 22 mars, les Raconteurs de sciences vous proposent une plongée au coeur de la biodiversité aquatique et de jouer aux animaux marins. 2 séances (16h et 17h15) pour ce temps scientifique qui se déroule dans le cube de la médiathèque.De 5 à 7 ans. Sur réservation au 02 28 25 25 28.

Médiahèque Bourg Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 28 https://www.la-bibliotheque.com



