Voyage à la mer – Spectacle pour les tout-petits À LA FOLIE THEATRE PARIS 11

Un

bon matin, accompagné par son chien, Martin part à la pêche. Il est loin

d’imaginer toutes les aventures qui l’attendent en mer. Que de rencontres

extraordinaires et loufoques : une sirène, des oiseaux qui parlent, des

poissons de toutes les couleurs, des pirates rigolos … Un voyage sensoriel dans

l’univers marin, guidé par des personnages magiques, des marionnettes et des

comptines à chanter ensemble.

Presse :

LaMuse : « Parents

et enfants reprennent ensemble les comptines bien connues de tous et

s’émerveillent devant la multitude de marionnettes. Mention spéciale aux

poissons fluorescents ! »

Petit bébé : « Nos

petits spectateurs s’émerveillent devant des marionnettes phosphorescentes et

des ombres chinoises… les enfants vont adorer. »

Du samedi 16 mai 2026 au samedi 06 juin 2026 :

samedi

de 17h00 à 17h30

Du samedi 14 mars 2026 au dimanche 10 mai 2026 :

samedi, dimanche

de 17h00 à 17h30

payant

Tarifs :

Adulte : 14€

Enfant : 10€

Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 5 ans.

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 11

https://folietheatre.com/ +33143551480 https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



