VOYAGE À NAPOLI Béziers

VOYAGE À NAPOLI

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Adil, discret et stable, aime prévoir. Lulu, passionnée et imprévisible, rêve d’une vie intense et pleine de surprises. Pour eux, le bonheur se résume à l’amour, aux pâtes et au vin. Mais quand la routine lasse, ils osent changer la recette… au risque de tout perdre.

Mise en scène de Lina Lamara, Stéphane Titeca et Philippe d’Avilla, avec Luna Lamara et Nicolas Taffin. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

Adil, calm and far-sighted, and Lulu, passionate and unpredictable, share love, pasta and wine. When the routine wears off, they change the recipe? at the risk of losing everything.

German :

Der ruhige und vorausschauende Adil und die leidenschaftliche und unberechenbare Lulu teilen Liebe, Pasta und Wein. Als die Routine langweilig wird, ändern sie das Rezept und riskieren, alles zu verlieren.

Italiano :

Adil, calmo e lungimirante, e Lulu, passionale e imprevedibile, condividono amore, pasta e vino. Quando la routine si esaurisce, cambiano la ricetta, a rischio di perdere tutto.

Espanol :

Adil, tranquilo y previsor, y Lulu, apasionada e imprevisible, comparten amor, pasta y vino. Cuando la rutina se agota, cambian la receta… a riesgo de perderlo todo.

