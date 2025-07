VOYAGE À TAHITI AU COCOYA BEACH Aniane

VOYAGE À TAHITI AU COCOYA BEACH Aniane vendredi 8 août 2025.

VOYAGE À TAHITI AU COCOYA BEACH

1335 avenue de Gignac Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Le CocoYa Beach vous donne rendez-vous pour une soirée Tahitienne inoubliable !

Au programme

– Show de danse Tahitienne

– Initiation à la danse pour petits et grands

– Ambiance exotique & festive garantie !

Pensez à réserver !

Le CocoYa Beach vous donne rendez-vous pour une soirée Tahitienne inoubliable !

Au programme

– Show de danse Tahitienne

– Initiation à la danse pour petits et grands

– Ambiance exotique & festive garantie !

Pensez à réserver ! .

1335 avenue de Gignac Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 11 28 06 33

English :

CocoYa Beach invites you to an unforgettable Tahitian evening!

On the program:

– Tahitian dance show

– Dance initiation for young and old

– Exotic & festive atmosphere guaranteed!

Don’t forget to book!

German :

Das CocoYa Beach lädt Sie zu einem unvergesslichen tahitianischen Abend ein!

Auf dem Programm stehen:

– Tahitianische Tanzshow

– Einführung in den Tanz für Groß und Klein

– Exotische & festliche Atmosphäre garantiert!

Denken Sie an eine Reservierung!

Italiano :

Il CocoYa Beach vi invita a una serata tahitiana indimenticabile!

In programma:

– Spettacolo di danza tahitiana

– Iniziazione alla danza per giovani e meno giovani

– Atmosfera esotica e festosa garantita!

Non dimenticate di prenotare!

Espanol :

CocoYa Beach le invita a una velada tahitiana inolvidable

En el programa

– Espectáculo de danza tahitiana

– Iniciación a la danza para jóvenes y mayores

– ¡Ambiente exótico y festivo garantizado!

¡No olvide reservar!

L’événement VOYAGE À TAHITI AU COCOYA BEACH Aniane a été mis à jour le 2025-07-23 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT