VOYAGE À TAHITI AU COCOYA BEACH

1335 avenue de Gignac Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le CocoYa Beach vous donne rendez-vous pour une soirée Tahitienne inoubliable !

Au programme

– Show de danse Tahitienne

– Initiation à la danse pour petits et grands

– Ambiance exotique & festive garantie !

Pensez à réserver !

Le CocoYa Beach vous donne rendez-vous pour une soirée Tahitienne inoubliable !

Au programme

– Show de danse Tahitienne

– Initiation à la danse pour petits et grands

– Ambiance exotique & festive garantie !

Pensez à réserver ! .

1335 avenue de Gignac Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 11 28 06 33

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English : VOYAGE À TAHITI AU COCOYA BEACH

CocoYa Beach invites you to an unforgettable Tahitian evening!

On the program:

– Tahitian dance show

– Dance initiation for young and old

– Exotic & festive atmosphere guaranteed!

Don’t forget to book!

L’événement VOYAGE À TAHITI AU COCOYA BEACH Aniane a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT