VOYAGE À TAHITI AU COCOYA BEACH Aniane

VOYAGE À TAHITI AU COCOYA BEACH 1335 avenue de Gignac Aniane 2026-04-19

VOYAGE À TAHITI AU COCOYA BEACH Aniane dimanche 19 avril 2026.

VOYAGE À TAHITI AU COCOYA BEACH

1335 avenue de Gignac Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Le CocoYa Beach vous donne rendez-vous pour une soirée Tahitienne inoubliable !
Au programme
– Show de danse Tahitienne
– Initiation à la danse pour petits et grands
– Ambiance exotique & festive garantie !

Pensez à réserver !
Le CocoYa Beach vous donne rendez-vous pour une soirée Tahitienne inoubliable !
Au programme
– Show de danse Tahitienne
– Initiation à la danse pour petits et grands
– Ambiance exotique & festive garantie !

Pensez à réserver !   .

1335 avenue de Gignac Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 11 28 06 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VOYAGE À TAHITI AU COCOYA BEACH

CocoYa Beach invites you to an unforgettable Tahitian evening!
On the program:
– Tahitian dance show
– Dance initiation for young and old
– Exotic & festive atmosphere guaranteed!

Don’t forget to book!

L’événement VOYAGE À TAHITI AU COCOYA BEACH Aniane a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

Prochains événements à Aniane