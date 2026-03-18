VOYAGE À TAHITI AU COCOYA BEACH Aniane
VOYAGE À TAHITI AU COCOYA BEACH Aniane dimanche 19 avril 2026.
VOYAGE À TAHITI AU COCOYA BEACH
1335 avenue de Gignac Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le CocoYa Beach vous donne rendez-vous pour une soirée Tahitienne inoubliable !
Au programme
– Show de danse Tahitienne
– Initiation à la danse pour petits et grands
– Ambiance exotique & festive garantie !
Pensez à réserver !
Le CocoYa Beach vous donne rendez-vous pour une soirée Tahitienne inoubliable !
Au programme
– Show de danse Tahitienne
– Initiation à la danse pour petits et grands
– Ambiance exotique & festive garantie !
Pensez à réserver ! .
1335 avenue de Gignac Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 11 28 06 33
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English : VOYAGE À TAHITI AU COCOYA BEACH
CocoYa Beach invites you to an unforgettable Tahitian evening!
On the program:
– Tahitian dance show
– Dance initiation for young and old
– Exotic & festive atmosphere guaranteed!
Don’t forget to book!
L’événement VOYAGE À TAHITI AU COCOYA BEACH Aniane a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT