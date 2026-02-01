Voyage à travers la musique – Swann Baulés – Garcia, piano / Pascale Gamonal, chant Église Saint-Merry Paris
Voyage à travers la musique – Swann Baulés – Garcia, piano / Pascale Gamonal, chant Église Saint-Merry Paris dimanche 15 février 2026.
Pascale Gamonal, chant
Si l’on devait définir cette chanteuse en trois mots, ce seraient sans doute hypersensibilité, grâce et énergie. Artiste à la présence délicate, elle se distingue par une silhouette fine et un regard sombre et profond, empreint d’intensité. Ses premières grandes influences musicales restent celles qu’elle écoute encore aujourd’hui avec une émotion intacte : Ella Fitzgerald et Barbara, figures fondatrices de son univers artistique.
Swann Baulés – Garcia, piano
Swann Baulés Garcia est un pianiste franco-espagnol formé à la Schola Cantorum, où il a affiné son jeu avec exigence et curiosité. Il a également reçu les conseils de grands maîtres tels que Bruno Rigutto et Claude Kahn. Il se produit régulièrement à Paris comme à l’international, partageant une musique sincère, élégante et toujours habitée.
Alliage entre classique et jazz : Bach Chopin Sibelius Brahms + Jazz et variété et carte blanche
Le dimanche 15 février 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit
Entrée libre – Participation libre
Tout public.
Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris
