Voyage à travers la musique – Swann Baulés – Garcia, piano / Pascale Gamonal, chant Église Saint-Merry Paris

Pascale Gamonal, chant

Si l’on devait définir cette chanteuse en trois mots, ce seraient sans doute hypersensibilité, grâce et énergie. Artiste à la présence délicate, elle se distingue par une silhouette fine et un regard sombre et profond, empreint d’intensité. Ses premières grandes influences musicales restent celles qu’elle écoute encore aujourd’hui avec une émotion intacte : Ella Fitzgerald et Barbara, figures fondatrices de son univers artistique.

Swann Baulés – Garcia, piano

Swann Baulés Garcia est un pianiste franco-espagnol formé à la Schola Cantorum, où il a affiné son jeu avec exigence et curiosité. Il a également reçu les conseils de grands maîtres tels que Bruno Rigutto et Claude Kahn. Il se produit régulièrement à Paris comme à l’international, partageant une musique sincère, élégante et toujours habitée.

Alliage entre classique et jazz : Bach Chopin Sibelius Brahms + Jazz et variété et carte blanche

Le dimanche 15 février 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-15T17:00:00+01:00

fin : 2026-02-15T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-15T16:00:00+02:00_2026-02-15T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-15-f%C3%A9vrier-2026-voyage-%C3%A0-travers-la-musique +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1346065607205656 https://www.facebook.com/events/1346065607205656



Afficher la carte du lieu Église Saint-Merry et trouvez le meilleur itinéraire

