Voyage à vélo jusqu’en Mongolie Foncine-le-Haut

Voyage à vélo jusqu’en Mongolie
Maison du Tourisme Foncine-le-Haut Jura
Début : 2026-02-20 17:00:00
fin : 2026-02-20 19:00:00
2026-02-20
Présentation du voyage et échange avec Laurent. Présence d’autres voyageurs à vélo à travers le monde. Entrée libre. .
Maison du Tourisme Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 93 11
