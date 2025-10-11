Voyage à Vienne Eglise du Saint-Esprit Aix-en-Provence

Voyage à Vienne

Samedi 11 octobre 2025 de 18h à 20h. Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

« Les Archets de Cézanne » vous convient à Vienne pour une soirée inattendue autour d’un des plus grands chefs d’oeuvres romantiques.

Composé par Schubert en 1828 au cours de son dernier été, le « Quintette à 2 violoncelles » est pour beaucoup un sommet absolu de la musique viennoise.

Œuvre grandiose et profonde, elle repousse les limites du temps, de l’expression musicale. L’auditeur est tantôt porté par une musique sublime , lumineuse, céleste et sur un coup de théâtre, est plongé dans les tourments, les angoisses, une noirceur funèbre. Schubert décide d’achever de façon ordinaire cette œuvre extraordinaire. Le Final nous entraîne sur des notes aux allures populaires, dans la chaleur des réunions amicales des tavernes viennoises.



Musiciens

Anne Menier et Pierre-Stéphane Schmidlet, violons

Marie-Anne Hovasse, alto

Luc Dedreuil-Monet et Frédéric Lagarde, violoncelles .

Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 23 45 65

English :

« Les Archets de Cézanne » invites you to Vienna for an unexpected evening of one of the greatest Romantic masterpieces.

German :

« Les Archets de Cézanne » laden Sie nach Wien ein, um einen unerwarteten Abend mit einem der größten romantischen Meisterwerke zu verbringen.

Italiano :

« Les Archets de Cézanne » vi invita a Vienna per una serata inaspettata all’insegna di uno dei più grandi capolavori romantici.

Espanol :

« Les Archets de Cézanne » le invita a Viena para una velada inesperada de una de las mayores obras maestras del Romanticismo.

