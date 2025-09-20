Voyage artistique autour des vitraux d’Henri Bergé Cure d’Air Trianon Malzéville

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de la Cure d’air Trianon. Découvrez la mise en lumière de sept vitraux d’Henri Bergé, présentés sous forme de reproductions.

Cure d’Air Trianon 75 rue Pasteur 54220 Malzéville Malzéville 54220 Meurthe-et-Moselle Grand Est L’origine de la Cure d’Air Trianon remonte à 1902. À cette époque, Louis Royer, propriétaire d’une brasserie au Point Central de Nancy, souhaitait fonder une annexe d’été à son établissement où, à la belle saison, sa clientèle pourrait passer une journée entière en plein air, avec la possibilité de se restaurer et de se distraire. Il choisit pour cela le coteau de Malzéville, au 75, rue Pasteur.

La réalisation de la Cure d’Air Trianon fut confiée à Georges Biet, architecte à Nancy. Le Grand Hall fut construit par la maison Scherzer, spécialisée en construction métallique. Les 23 grands vitraux – dont seuls 18 subsistent – furent réalisés par Henri Bergé, qui succéda à Jacques Gruber chez Daum. Le nom du site provient du « Trianon », un pavillon construit dans le parc et qui donna son nom au lieu.

La bourgeoisie nancéienne venait s’y restaurer et se divertir durant les beaux jours. Louis Royer mit en place un service de voitures à cheval depuis le Point Central pour véhiculer la clientèle. Parking à proximité

