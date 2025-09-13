Voyage artistique et sensoriel Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn)

Voyage artistique et sensoriel Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) samedi 13 septembre 2025.

Voyage artistique et sensoriel

Place du village Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Un voyage artistique et sensoriel entre formes, mouvements et saveurs.

Exposition, performance, ateliers et dégustations autour du sacré et du vivant.

Au programme

18h atelier peinture motifs inspirés du sacré

Atelier dansé géométrie en mouvement / initiation au Veil Poï

Découverte culinaire végétale boissons fleuries fermentées, tartinades et créations sous forme de mandalas comestibles,

18h, 19h et 20h30 Performances dansées .

Place du village Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine christellepigeron@hotmail.fr

English : Voyage artistique et sensoriel

German : Voyage artistique et sensoriel

Italiano :

Espanol : Voyage artistique et sensoriel

L’événement Voyage artistique et sensoriel Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn) a été mis à jour le 2025-08-16 par OT Coeur de Béarn