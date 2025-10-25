Voyage au bout de l’hiver Festival Charrette aux Merveilles CENTRE SOCIAL TI AN OLL Plourin-lès-Morlaix

Voyage au bout de l’hiver Festival Charrette aux Merveilles CENTRE SOCIAL TI AN OLL Plourin-lès-Morlaix samedi 25 octobre 2025.

Voyage au bout de l’hiver Festival Charrette aux Merveilles

CENTRE SOCIAL TI AN OLL 1 Rue des Genêts Plourin-lès-Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 17:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Nora et Dubba, son ours en peluche, sont installées sur le tapis du salon. Elles regardent les gouttes de pluie tomber sur la vitre. C’est l’hiver et la petite fille n’a pas le droit de sortir de la maison. Son amie lui propose de partir à la recherche du soleil pour lui demander de briller à nouveau. C’est ainsi que commence leur voyage… .

CENTRE SOCIAL TI AN OLL 1 Rue des Genêts Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 72 54 27

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Voyage au bout de l’hiver Festival Charrette aux Merveilles Plourin-lès-Morlaix a été mis à jour le 2025-09-23 par OT BAIE DE MORLAIX