VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE – PELOUSSE PARADISE Ales

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE Début : 2026-02-23 à 15:00. Tarif : – euros.

Par la même créatrice et la même équipe que Le Tour du Monde en 80 Jours , découvrez une nouvelle aventure familiale inspirée de l’univers de Jules Verne.Voyage au centre de la Terre est une véritable épopée en 4D ! Effets visuels immersifs, musiques envoûtantes, aventures souterraines et créatures surprenantes rythment cette exploration hors du commun menée par le professeur Otto Lidenbrock et la pétillante duchesse Carla Saknussen.Un spectacle qui mélange théâtre, projection vidéo et magie visuelle, conçu pour émerveiller les enfants dès 3 ans… et captiver les adultes !Pélousse Paradise – Alès

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30