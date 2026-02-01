VOYAGE AU COEUR DE LA COMÉDIE MUSICALE (2) Amiens

VOYAGE AU COEUR DE LA COMÉDIE MUSICALE (2)

55 rue de Sully Amiens Somme

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 16:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Après le premier voyage en 2023, Patricia MURTAS nous permet de revisiter les plus grands moments de la Comédie Musicale.

En solo, duo ou en groupe, les membres de la Compagnie Broadway en Somme vous feront voyager au son des airs plus connus les uns que les autres.

55 rue de Sully Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com

English :

After the first trip to 2023, Patricia MURTAS revisits the greatest moments of Musical Comedy.

In solo, duo or group, the members of Compagnie Broadway en Somme will take you on a journey to the sound of some of the best-known tunes.

