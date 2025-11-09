Voyage au cœur de la Perse Salle Jean Gabin Royan

Voyage au cœur de la Perse

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Voyage autour de la Perse ou comment découvrir des chants et musiques inconnus ! 14 artistes sur scène pour nous faire rêver sans bouger de votre fauteuil.

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Journey around Persia or discover unknown songs and music! 14 artists on stage to make you dream without leaving your armchair.

German :

Reise um Persien oder wie man unbekannte Gesänge und Musik entdeckt! 14 Künstler auf der Bühne, die uns zum Träumen bringen, ohne dass Sie sich von Ihrem Sessel wegbewegen müssen.

Italiano :

Viaggiate in Persia o scoprite canzoni e musiche sconosciute! 14 artisti sul palco per farvi sognare senza lasciare la poltrona.

Espanol :

Viaje por Persia o descubra canciones y músicas desconocidas 14 artistas en escena para hacerte soñar sin moverte del sillón.

L’événement Voyage au cœur de la Perse Royan a été mis à jour le 2025-10-02 par Mairie de Royan