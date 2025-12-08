Voyage au cœur de la Planète B: quitter la terre ? La Bande des Mots Centre du Patrimoine Arménien Valence
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Début : 2025-12-08 19:00:00
Lecture musicale de l’écrivain et journaliste Richard Gaitet qui nous embarque pour un trip intersidéral, à travers une sélection commentée de grands textes d’anticipation, entremêlée en live des musiques captivantes du groupe La Féline,
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com
English :
A musical reading by writer and journalist Richard Gaitet takes us on an interstellar trip, through a commented selection of great futuristic texts, interspersed with the captivating live music of the group La Féline,
