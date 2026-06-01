Voyage au cœur de notre assiette : dégustation et visite de la ferme bio du Riveau, La ferme du Riveau, Hiesse

Voyage au cœur de notre assiette : dégustation et visite de la ferme bio du Riveau Samedi 6 juin, 16h00 La ferme du Riveau Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Venez savourer les produits de la ferme bio et échanger autour de la fabrication de produits simples comme la confiture, le miel, le pain ou les œufs, pour mieux comprendre ce qui se cache dans notre assiette. Puis partez à la découverte de la ferme bio diversifiée et de ses secrets : maraîchage, petits fruits, ruches et moutons d’Ouessant.

La ferme du Riveau Le Riveau, 16490 Hiesse Hiesse 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lafermeduriveau@gmail.com »}]

Découverte et dégustation à la ferme bio ! bio agriculture biologique

Valentine Debiais