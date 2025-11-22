Voyage au coeur de Soi Maison des associations Arles

Voyage au coeur de Soi

Samedi 22 novembre 2025 de 20h à 21h30. Maison des associations Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Et si vous décidiez d’apprendre toutes les actuces pour vivre et se sentir bien dans son corps au lieu de survivre ou de compenser. Plus qu’un spectacle pour vous amuser, il est en plus formateur!

Imagine ça…



Dans quelques heures, tu assistes à un spectacle… mais ce n’est pas un spectacle comme les autres.



Tu arrives avec tes doutes, tes peurs, tes blocages.

Tu repars avec une énergie nouvelle, une confiance retrouvée et une clarté absolue sur ce que tu veux VRAIMENT dans ta vie.



Ce n’est pas une illusion.

C’est Voyage au cœur de soi Brise tes chaînes et ose ta vie !

Le spectacle-expérience unique de Lucilda Blondel.



Ce qui va t’arriver ?



Pendant 2 heures, tu ne seras pas un simple spectateur.

Tu vivras une expérience immersive où ton corps et ton esprit travailleront ensemble.

Tu découvriras tes talents innés et comment les utiliser.

Tu apprendras des techniques de neurosciences et de neuro-training pour dépasser tes peurs.

Tu verras, en direct, l’exemple d’une personne qui a transformé ses rêves en réalité et qui te transmettra les outils pour que toi aussi tu y arrives.



À la fin, tu repartiras avec

✅ Une vision claire de ton futur déjà réalisé.

✅ Une motivation profonde qui vient de TON essence.

✅ Des techniques simples et puissantes pour garder ce cap dans ta vie.



Ce que disent ceux qui l’ont déjà vécu



“Je ne m’attendais pas à ça. J’ai ri, j’ai pleuré, mais surtout j’ai redécouvert qui j’étais vraiment. En sortant, j’avais une vision limpide de mon avenir.” Claire, spectatrice



️ Attention Places limitées !



Pour garder la dimension personnelle et immersive, le nombre de spectateurs est volontairement restreint.



Réserve ta place dès maintenant et vis l’expérience qui transformera ta vie. .

Maison des associations Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 43 66 59 lucildablondel@gmail.com

English :

And what if you decided to learn all the actuces to live and feel good in your body instead of surviving or compensating. It’s more than just a fun show it’s a learning experience!

German :

Was wäre, wenn Sie sich dazu entschließen würden, alles zu lernen, was Sie wissen müssen, um zu leben und sich in Ihrem Körper wohlzufühlen, anstatt zu überleben oder zu kompensieren? Diese Show ist mehr als nur ein Spaß, sie ist auch noch lehrreich!

Italiano :

E se decideste di imparare tutti i trucchi necessari per vivere e sentirvi bene con il vostro corpo, invece di limitarvi a sopravvivere o a compensare? Più che uno spettacolo per divertirsi, è anche un’esperienza di apprendimento!

Espanol :

¿Y si decidieras aprender todos los trucos que necesitas para vivir y sentirte bien con tu cuerpo en lugar de limitarte a sobrevivir o compensar? Más que un espectáculo para divertirte, ¡es también una experiencia de aprendizaje!

