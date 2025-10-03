Voyage au cœur des océans, la fabuleuse histoire des fonds marins. Bibliothèque – 5e étage Rennes

Voyage au cœur des océans, la fabuleuse histoire des fonds marins. Bibliothèque – 5e étage Rennes vendredi 3 octobre 2025.

gratuit

Quand dans une actualité environnementale explosive, l’un des poumons de la planète, l’océan, suffoque, comment les êtres marins s’adaptent-ils pour survivre ?

Océanographe, David Grémillet nous parle de l’intelligence marine, prenant appui sur les tortues et leurs incroyables performances physiques et intellectuelles, expliquant en quoi ces animaux centenaires sont extraordinaires.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

Bibliothèque – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine