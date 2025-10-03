Voyage au cœur des océans, la fabuleuse histoire des fonds marins. Les champs Libres Rennes

Voyage au cœur des océans, la fabuleuse histoire des fonds marins. Les champs Libres Rennes vendredi 3 octobre 2025.

Voyage au cœur des océans, la fabuleuse histoire des fonds marins. Vendredi 3 octobre, 17h30 Les champs Libres Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T17:30:00 – 2025-10-03T18:45:00

Fin : 2025-10-03T17:30:00 – 2025-10-03T18:45:00

Rencontre David Gremillet – La fabuleuse histoire des fonds marins.

Partez pour un voyage au cœur des océans avec David Grémillet, océanographe !

Découvrez la fabuleuse histoire des fonds marins lors d’une rencontre captivante, puis profitez d’une séance de dédicace pour repartir avec un souvenir personnalisé de l’auteur.

Une expérience fascinante pour tous les curieux de la mer et de la vie sous-marine !

Les champs Libres 10 Cours des Alliés, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne +33223406600 https://leschampslibres.fr Plus grande bibliothèque de Bretagne, la Bibliothèque des Champs Libres fait partie du réseau des Bibliothèques de Rennes. Elle propose des services pratiques variés et un accès libre à plus de 240000 documents constamment renouvelés et une offre de ressources en ligne. Ses importantes collections anciennes, notamment sur la Bretagne, font référence. Pluralistes et éclectiques, ces ressources sont autant d’outils de culture, de savoirs, de loisirs pour chacun.

Le bâtiment conçu par Christian de Portzamparc propose des espaces aux ambiances variées. Chacune et chacun peut y trouver un lieu à soi pour se divertir, se reposer, jouer, travailler, débattre, apprendre, seul ou avec les autres.

L’entrée est libre et la carte d’abonnement gratuite. Métro stations Gares, Charles de Gaulle Bus arrêts Charles de Gaulle, Gares, Liberté

Rencontre David Gremillet – La fabuleuse histoire des fonds marins.

© lesChampsLibres