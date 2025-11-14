Voyage au cœur des ondes mystérieuses la télégraphie sans fil, la radio, la télévision, le radar. Un voyage de 50 ans dans l’univers les Télécommunications Auditorium Le Mans

Voyage au cœur des ondes mystérieuses la télégraphie sans fil, la radio, la télévision, le radar. Un voyage de 50 ans dans l’univers les Télécommunications

Auditorium 54, rue du port Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-14 14:30:00

fin : 2025-11-14 17:00:00

2025-11-14

Monsieur Jacques Favrot ingénieur dans les télécommunications. Il fut l’ingénieur en chef du projet radar pour le porte-avions Charles de Gaulle. Membre de la Société d’Agriculture Sciences et Arts de la Sarthe. Il va vous faire vivre dans cette conférence toute l’histoire des ondes électromagnétiques prédites par James Clerk Maxwell et de l’expérience qui fût conduite par le physicien allemand Heinrich Rudolf Hertz qui le premier permit leurs mises en évidence. Il va développer ainsi toute l’histoire et la technique de cette découverte révolutionnaire jusqu’à nos jours. .

