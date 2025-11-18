VOYAGE AU CŒUR DU JAZZ : Herbie Hancock Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Ce cycle de conférences propose une initiation vivante et accessible à l’histoire du jazz, en explorant ses multiples résonances avec les musiques du XXe siècle — qu’elles soient savantes, populaires, américaines ou venues d’autres horizons — ainsi qu’avec les autres formes d’expression artistique telles que le cinéma, la photographie ou la peinture. Au-delà de l’aspect musical, ces rencontres mettent en lumière les enjeux sociaux et culturels qui ont façonné le jazz : luttes contre les discriminations, questions de genre, et affirmation identitaire. Le jazz y est présenté comme un miroir des évolutions de la société, un art profondément engagé et universel.

Ces conférences sont animées par les élèves des cours d’histoire du jazz des conservatoires des 9ème et 11ème arrondissements, et illustrées en musique par les ateliers jazz du réseau des conservatoires parisiens. Elles s’adressent aussi bien aux élèves des conservatoires qu’aux curieux et passionnés extérieurs, dans une démarche de médiation culturelle inclusive, ouverte à tous les publics.

Au fil des séances, vous découvrirez les parcours de figures majeures du jazz :

18 novembre – Herbie Hancock

09 décembre – Ella Fitzgerald

20 janvier – Melissa Aldana

10 février – Django Reinhardt

17 mars – Gary Burton

14 avril – Hermeto Pascoal

Le mardi 14 avril 2026

de 19h00 à 21h00

Le mardi 17 mars 2026

de 19h00 à 21h00

Le mardi 10 février 2026

de 19h00 à 21h00

Le mardi 20 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

Le mardi 09 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

Le mardi 18 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS