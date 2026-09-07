Voyage au coeur du monde microscopique de mousses et lichens, Blanquefort – point de départ communiqué par l’association à l’inscription, Blanquefort

mercredi 18 novembre 2026 · Blanquefort - point de départ communiqué par l'association à l'inscription · Blanquefort

Informations pratiques

Voyage au coeur du monde microscopique de mousses et lichens Mercredi 18 novembre, 15h00 Blanquefort – point de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T15:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-18T15:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:00:00+01:00

Pendant une balade ludique autour des sciences participatives, équipés de loupes à la main, de cartes de jeux et de clés, vous chercherez des mousses et des lichens. Vous découvrirez des étonnantes anecdotes sur le monde secret de ces minuscules végétaux, comme par exemple leur utilité pour mieux conaître la qualité de l’air.

Blanquefort – point de départ communiqué par l’association à l’inscription Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.terreetocean.fr »}]

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JB MENGES, Bordeaux Métropole