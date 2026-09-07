Voyage au coeur du monde microscopique de mousses et lichens, Blanquefort – point de départ communiqué par l’association à l’inscription, Blanquefort
mercredi 18 novembre 2026 · Blanquefort - point de départ communiqué par l'association à l'inscription · Blanquefort
Informations pratiques
Voyage au coeur du monde microscopique de mousses et lichens Mercredi 18 novembre, 15h00 Blanquefort – point de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T15:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-18T15:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:00:00+01:00
Pendant une balade ludique autour des sciences participatives, équipés de loupes à la main, de cartes de jeux et de clés, vous chercherez des mousses et des lichens. Vous découvrirez des étonnantes anecdotes sur le monde secret de ces minuscules végétaux, comme par exemple leur utilité pour mieux conaître la qualité de l’air.
Blanquefort – point de départ communiqué par l’association à l’inscription Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.terreetocean.fr »}]
Découvrez le Parc des Jalles avec 90 animations gratuites programmées de juillet à décembre 2026 parc des jalles nature
JB MENGES, Bordeaux Métropole
À voir aussi à Blanquefort (Gironde)
- Tournoi d’échecs, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort 19 septembre 2026
- Visite libre de la forteresse médiévale de Blanquefort, Forteresse médiévale de Blanquefort, Blanquefort 19 septembre 2026
- Visite guidée de la forteresse médiévale de Blanquefort, Forteresse médiévale de Blanquefort, Blanquefort 19 septembre 2026
- Découverte guidée de quelques monuments de Caychac, Lavoir de Caychac, Blanquefort 19 septembre 2026
- Balade patrimoniale à partir du château de Fongravey, Château de Fongravey, Blanquefort 20 septembre 2026