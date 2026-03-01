Voyage au cœur du Moyen-Âge Festival La Reverdie 2026 Médiathèque La Ruche Sens

Voyage au cœur du Moyen-Âge Festival La Reverdie 2026

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 17:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Dans le cadre du festival La Reverdie et du Contrat de Ville du Sénonais, venez voyager au cœur du Moyen-Âge, dans les manuscrits et la musique de Guillaume de Machaut, avec Obsidienne à la Médiathèque La Ruche mercredi 25 mars à 17h30.

Un écran et quatre musiciens chanteurs conteurs mènent, par la magie de la vidéo, petits et grands dans un manuscrit du Moyen-Âge superbement enluminé ! L’occasion de découvrir la poésie, la musique, la danse, la peinture, l’architecture tous les ingrédients d’une œuvre totale et spectaculaire. Obsidienne réveille ce bel ouvrage conservé à la Bibliothèque Nationale de France pour révéler le génie de son auteur Guillaume de Machaut dans une interprétation vive, joyeuse et pleine d’humour qui fait le bonheur de tous les publics, dans le décor des psaltérion, rebec, guiterne, organeto, flûtes, vèze et autres instruments médiévaux porteurs de magie… Du Moyen Age d’aujourd’hui, bel et bien vivant ! .

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 88 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Voyage au cœur du Moyen-Âge Festival La Reverdie 2026

L’événement Voyage au cœur du Moyen-Âge Festival La Reverdie 2026 Sens a été mis à jour le 2026-03-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)