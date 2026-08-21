Voyage au coeur du Moyen-Âge, Planétarium de Bretagne, Pleumeur-Bodou

Informations pratiques

Voyage au coeur du Moyen-Âge Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00 Planétarium de Bretagne Côtes-d’Armor

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une visite virtuelle des édifices médiévaux des Côtes d’Armor, histoire bretonne de l’an mil à la fin de son indépendance.

En partenariat avec le service Patrimoine historique et contemporain du Conseil Départemental des Côtes d’Armor.

Planétarium de Bretagne Parc du Radôme 22560 Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 15 80 30 http://www.planetarium-bretagne.fr https://www.facebook.com/Planetarium.bzh Situé sur la Côte de Granit Rose à Pleumeur-Bodou, le Planétarium de Bretagne montre l’Univers par thème des phénomènes célestes. Des spectacles avec des images enchanteresses sur un dôme à 360°. On découvre ce que sont les planètes, les galaxies, les étoiles … Milliards de mondes ignorés. Sur RN12, Brest-Rennes, suivre la direction de Lannion, Pleumeur-Bodou, Parc du radôme. Coordonnées GPS : Lat : 48°46.977’N – Long : 3 31.619’O

Une visite virtuelle des édifices médiévaux des Côtes d’Armor

©Planétarium de Bretagne